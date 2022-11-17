إصابتان خطيرتان بحادثي عمل قرب الناصرة وتل أبيب

أصيب شخصان صباح اليوم الخميس، بجروح خطيرة في حادثي عمل في منطقة صناعية قرب الناصرة، فيما الحادث الثاني وقع في منطقة تل أبيب.

وأصيب شاب بالعشرينيات من عمره بعد كان عالقا داخل ماكينة في مصنع في منطقة الناصرة، بينما في منطقة تل أبيب أصيب شخص بالستينيات بعد أن سقط عن سقالة بورشة للبناء.

ففي منطقة الناصرة، أصيب شاب بالعشرينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة من جراء تعرضه لحادث عمل في مصنع بالمنطقة الصناعية "سغي 2000"، صباح اليوم الخميس.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في مصنع في منطقة صناعية محاذية للناصرة وبلدة "مجدال هعيمق"، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لشاب (21 عاما) الذي عانى من إصابة بالقسم السفلي من جسده.

ووفقا لطواقم الإسعاف، تم تخليص العامل الذي كان عالقا داخل ماكينة من قبل طواقم الإنقاذ والإطفاء، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "هعيمق" في العفولة لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد، إذ دلت المعلومات الأولية أن العامل ولأسباب لم تتضح بعد، أصيب بعد أن كان عالقا داخل ماكينة في المصنع.

وفي منطقة تل أبيب، تلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في ورشة للبناء، حيث وصلت طواقم الإسعاف للمكان وقدمت العلاجات الميدانية لعامل (64 عاما) ونقتله على وجه السرعة وهو يعاني من إصابة خطيرة إلى مستشفى "فولفسون" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة بالتعاون مع مكتب وزارة الاقتصاد تحقيقا في ملابسات الحادث، حيث دلت المعلومات الأولية أن الحادث تسبب جراء سقوط العامل عن الطابق الثالث في ورشة للبناء في بلدة بات يام جنوبي تل أبيب.