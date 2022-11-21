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إصابة بالغة الخطورة لعامل في هرتسليا

تاريخ النشر: 21/11/2022 - 08:37

إصابة بالغة الخطورة لعامل في هرتسليا
توضيحية (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل، في الثلاثينيات من العمر، بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة من رافعة شوكية أثناء عمله بورشة بناء في مدينة هرتسليا، وسط البلاد، صباح اليوم الإثنين.

واستُدعيت طواقم طبية إلى المكان، وقدمت العلاجات الأولية للمصاب، ونقلته بسيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" في مدينة كفار سابا، لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 64 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

ولقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

بودكاست عرب 48

#عمال
#حوادث العمل
#هرتسليا
#ورش بناء
#مصانع

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