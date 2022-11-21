  2. محليات
  3. أخبار محلية

اتهام ثلاثة أشخاص من الطيبة بالاعتداء على آخر وقطع أذنه

تاريخ النشر: 21/11/2022 - 15:38

اتهام ثلاثة أشخاص من الطيبة بالاعتداء على آخر وقطع أذنه
منظر عام في الطيبة (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد ثلاثة أشخاص (36 و37 و29 عاما) من مدينة الطيبة، نسبت إليهم "الاعتداء بالضرب وتهديد وقطع أذن آخر كان قد أخذ منهم 200 شيكل".

وتنسب النيابة في لائحة الاتهام للمتهمين تهم "ارتكاب اعتداء جسيم بقصد التهديد، وعرقلة سير العدالة، والتآمر لارتكاب جريمة. بالإضافة إلى ذلك، قام أحدهم بتوظيف عاملين بدون تصريح قانونيّ وتواجد آخر في إسرائيل بشكل غير قانوني".

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المشتكي (38 عاما) دخل إلى مقهى في الطيبة، وأخذ 200 شيكل كانت على إحدى الطاولات، فقرر المتهمون الانتقام منه. وبعد مرور أشهر من الحادث رأى أحد المتهمين المشتكي عليهم، فأمسك به مع ثلاثة آخرين، واقتاده إلى المقهى، وسأله لماذا سرق منهم 200 شيكل؟ فأجاب المشتكي بأنه سيعيدها إليهم. اتّصل أحد المتهمين بآخر وصل إلى المكان خلال بضع دقائق. وأمر بإطفاء جهاز تسجيل للكاميرات في المكان. ثم بدأوا بضرب المشتكي في جميع أنحاء جسده، بينما غطى أحدهم عينيه، وهددوه وسألوه عما إذا كان يفضل القتل أو قطع أذنيه".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أنه "خلال ضرب المشتكي حمل المتهمون مسدسا بالتناوب وضربوا الضحية به، ووضعوا على رأسه وهددوه بالقتل. وكرر المتهمون السؤال عدة مرات عما إذا كان يفضل القتل أو قطع أذنيه، في حين ردّ المشتكي في النهاية بأن يقطعوا أذنيه. بينما طلب أحد المتهمين مقصا من أحد الحاضرين في مكان الحادث، وحاول المشتكي الهروب، لكن دون جدوى، وقام أحد المتهمين بقطع جزء من أذن الضحية اليسرى. كما أخذوا 100 شيكل من المشتكي".

بودكاست عرب 48

#الطيبة
#جنائيات
#العنف والجريمة
#لوائح اتهام

حوارات

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ثلاث إصابات خطيرة لعمال في الناصرة وهرتسليا ونيشر
ثلاث إصابات خطيرة لعمال في الناصرة وهرتسليا ونيشر

2022-11-21

النقب: حالة طفل خطيرة إثر تناوله مادة سامة
النقب: حالة طفل خطيرة إثر تناوله مادة سامة

2022-11-21

طمرة: اقتحام مدرستي الخوارزمي والمتنبي وسرقة مبلغ من المال
طمرة: اقتحام مدرستي الخوارزمي والمتنبي وسرقة مبلغ من المال

2022-11-21

الأكثر قراءة

قطر: انطلاق المونديال الأول على أرض عربية

قطر: انطلاق المونديال الأول على أرض عربية

2022-11-20
الإكوادور تتخطى قطر في افتتاح المونديال

الإكوادور تتخطى قطر في افتتاح المونديال

2022-11-20
قطر تفتتح المونديال أمام الإكوادور: التشكيلة المتوقعة وأبرز أرقام المباراة

قطر تفتتح المونديال أمام الإكوادور: التشكيلة المتوقعة وأبرز أرقام المباراة

2022-11-20
ساعات على الانطلاق: أول مونديال في بلد عربي والشرق الأوسط

ساعات على الانطلاق: أول مونديال في بلد عربي والشرق الأوسط

2022-11-20
حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الخميس

حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الخميس

2022-11-20