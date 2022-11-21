اتهام ثلاثة أشخاص من الطيبة بالاعتداء على آخر وقطع أذنه

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد ثلاثة أشخاص (36 و37 و29 عاما) من مدينة الطيبة، نسبت إليهم "الاعتداء بالضرب وتهديد وقطع أذن آخر كان قد أخذ منهم 200 شيكل".

وتنسب النيابة في لائحة الاتهام للمتهمين تهم "ارتكاب اعتداء جسيم بقصد التهديد، وعرقلة سير العدالة، والتآمر لارتكاب جريمة. بالإضافة إلى ذلك، قام أحدهم بتوظيف عاملين بدون تصريح قانونيّ وتواجد آخر في إسرائيل بشكل غير قانوني".

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المشتكي (38 عاما) دخل إلى مقهى في الطيبة، وأخذ 200 شيكل كانت على إحدى الطاولات، فقرر المتهمون الانتقام منه. وبعد مرور أشهر من الحادث رأى أحد المتهمين المشتكي عليهم، فأمسك به مع ثلاثة آخرين، واقتاده إلى المقهى، وسأله لماذا سرق منهم 200 شيكل؟ فأجاب المشتكي بأنه سيعيدها إليهم. اتّصل أحد المتهمين بآخر وصل إلى المكان خلال بضع دقائق. وأمر بإطفاء جهاز تسجيل للكاميرات في المكان. ثم بدأوا بضرب المشتكي في جميع أنحاء جسده، بينما غطى أحدهم عينيه، وهددوه وسألوه عما إذا كان يفضل القتل أو قطع أذنيه".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أنه "خلال ضرب المشتكي حمل المتهمون مسدسا بالتناوب وضربوا الضحية به، ووضعوا على رأسه وهددوه بالقتل. وكرر المتهمون السؤال عدة مرات عما إذا كان يفضل القتل أو قطع أذنيه، في حين ردّ المشتكي في النهاية بأن يقطعوا أذنيه. بينما طلب أحد المتهمين مقصا من أحد الحاضرين في مكان الحادث، وحاول المشتكي الهروب، لكن دون جدوى، وقام أحد المتهمين بقطع جزء من أذن الضحية اليسرى. كما أخذوا 100 شيكل من المشتكي".