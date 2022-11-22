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إصابة خطيرة لعامل بمصنع في بيسان

تاريخ النشر: 22/11/2022 - 17:23

إصابة خطيرة لعامل بمصنع في بيسان
(توضيحية - من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب عامل (40 عاما) بجراح خطيرة، مساء اليوم، الثلاثاء، خلال عمله في مصنع في مدينة بيسان.

وقالت مصادر طبية إن الإصابة وقعت من جراء سقوط جسم ثقيل على العامل.

ونقلت المصادر الطبية المصاب إلى مستشفى "رمبام" في حيفا.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 63 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

ولقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

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#إصابة عمل
#بيسان

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