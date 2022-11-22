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وقفة احتجاجية وجلسة طارئة إثر أعمال عنف في عسفيا

تاريخ النشر: 22/11/2022 - 11:00

وقفة احتجاجية وجلسة طارئة إثر أعمال عنف في عسفيا
عسفيا، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

شارك العشرات من أهالي عسفيا في وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة، صباح اليوم الثلاثاء، أمام مبنى المجلس المحلي ومركز للشرطة إثر إطلاق نار وإحراق سيارة في القرية، الليلة الماضية.

وعقد رئيس المجلس المحلي في عسفيا، بهيج منصور، جلسة طارئة شارك فيها مشايخ ووجهاء وشخصيات اجتماعية ومندوبون عن الشرطة، صباح اليوم، حيث استنكر أعمال العنف وحذر من ازديادها، وطالب الشرطة بالعمل على إعادة الأمن والأمان لسان القرية.

وشهدت عسفيا إطلاق نار على سيارة صاحب محل تجاري، وإحراق سيارة تعود لأحد المواطنين، الليلة الماضية.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات أعمال العنف التي حدثت في عسفيا، الليلة الماضية، وأعلنت عن اعتقال مشتبه (23 عاما) بإطلاق نار على السيارة.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في حيفا بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به لاستكمال التحقيق.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها، وتقديم الجناة للقضاء.

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#عسفيا
#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#إحراق سيارات
#بهيج منصور
#مجلس عسفيا

وقفة احتجاجية وجلسة طارئة إثر أعمال عنف في عسفيا

وقفة احتجاجية وجلسة طارئة إثر أعمال عنف في عسفيا

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