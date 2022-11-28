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إصابة خطيرة لشاب من نحف في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 28/11/2022 - 08:41

إصابة خطيرة لشاب من نحف في جريمة إطلاق نار
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب من قرية نحف في منطقة الشاغور، شمالي البلاد، في جريمة إطلاق نار، صباح اليوم الإثنين. ووصفت إصابته بأنها خطيرة.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا أنه "وصل إلى المركز الطبي للجليل شاب (25 عاما) من سكان قرية نحف، وصفت حالته بالخطيرة جرّاء تعرضه لإطلاق نار. الطّواقم الطبية التابعة لنجمة داود الحمراء قدمت له العلاج عند وصولها لمكان الحادثة، وبدورنا نعمل على تقديم له العلاج اللازم في المستشفى".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق، وجمع محققون من "وحدة المختبر الشرعي" الأدلّة والبيّنات من مكان الجريمة، كما نصبت حواجز للشرطة من أجل رصد مكان المشتبه بهم باقتراف الجريمة.

ووفقا للشرطة فإنه "في هذه المرحلة، لا يزال التحقيق في بدايته وخلفية الحادث على ما يبدو صراع بين مجرمين".

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#نحف
#إطلاق نار
#العنف والجريمة

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