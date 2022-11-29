مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث طرق بالنقب

لقي الشاب ركان أبو عرار مصرعه، وهو من عرعة النقب، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع رقم 80 بالقرب من بلدة كسيفة، مساء اليوم، الثلاثاء.

وأفادت الطواقم الطبية بأن الحادث أسفر عن إصابة أبو عرار وهو شاب في الثلاثينات من العمر، وأخرى خطيرة لشخص يبلغ من العمر 27 عاما، بالإضافة إلى إصابية شابين في العشرينات من العمر بجروح متوسطة الخطورة.

الشاب ركان أبو عرار، ضحية حادث الطرق

وأوضحت الطواقم الطبية أنه لدى وصولها إلى مكان الحادث، شاهدت مركبتين محطمتين في منتصف الطريق، فيما علق اثنان من بين الجرحى داخل سيارة، ولفتت إلى أن أحدهما كان فاقدا للوعي دون نبض ولا يتنفس.

ولفتت إلى أنها أجرت عمليات إنعاش للمصاب الذي كان بحالة حرجة، ونقلته برفقة المصاب بجروح خطيرة إلى المستشفى مع استمرار العلاج الطبي، لاستكمال العلاج هناك.

وفي وقت لاحق، أعلن مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، عن إقرار وفاة المصاب بحالة حرجة، بعد وصوله إلى المستشفى، إثر فشل المحاولات الطبية لإنقاذ حياته.

وتشير المعطيات التي أوردتها سلطة الأمان على الطرق، اليوم الثلاثاء، أن 315 شخصا، بينهم 105 من المجتمع العربي، قد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري.

وبحسب المعطيات الرسمية فإن الأسبوع الأخير شهد مصرع أربعة أشخاص من جراء تعرضهم لحوادث طرق، فيما شهدت الأيام الـ365 الماضية، مصرع 349 شخصا في حوادث طرق.

وفي العام 2021، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق، بحسب ما تظهر المعطيات الرسمية، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب من جراء حوادث الطرق في البلاد عام 2021، 109 ضحايا، مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.