اللد: اعتقال مشتبه بخطف وحبس طفلين في ملجأ لعدة أيام

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، شخصا في الخمسينيات من عمره من مدينة اللد، للاشتباه في خطف طفلين من الضفة وحبسهما داخل ملجأ لمدة عدة أيام.

ووفقا للشرطة، فإنها تلقت بلاغا هاتفيا من الطفلين حول تعرضهما للخطف والحبس داخل ملجأ منذ 3 أيام في اللد دون تناولهما الطعام والماء.

وبحسب الشرطة، فإن الطفلين تمكنا اليوم من الاتصال وإبلاغها من هاتف المشتبه بخطفهما بعد وصوله إلى المكان لفحص حالتهما.

واستدعيت قوات من الشرطة إلى المكان وقامت بتخليص الطفلين ونقلهما إلى مركز الشرطة، فيما اعتقلت المشتبه بعد أعمال بحث في المكان.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة التي حسب الاشتباه تدور خلفيتها حول تشغيل الطفلين بشكل غير قانوني.

ومن المزمع أن تنظر المحكمة في طلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق.