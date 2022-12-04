تسريح شاب اعتُقل على خلفية وفاة فاطمة قطاوي من زيمر

سرحت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون، اليوم الأحد، شابا من سكان زيمر اعتقلته الشرطة في أعقاب وفاة فاطمة قطاوي، والتي عثر على جثتها داخل بناية في بلدة "تل موند"، يوم الجمعة قبل الماضي.

وبموجب قرار المحكمة جرى إحالة الشاب للحبس المنزلي بشروط مقيدة.

ونسبت الشرطة للشاب شبهات حول جريمة قتل، لكنها لم تثبت ذلك، وعليه سرحته المحكمة.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن المشتبه به، يوسي أشكنازي، لـ"عرب 48" إن "منذ البداية قلت لا علاقة لموكلي بالشبهات التي نسبت إليه، وكل ما قيل حول ذلك كان مجرد شبهات ضعيفة دون أن تستند إلى أدلة عينية".

وأضاف أن "موكلي ثبت على أقواله منذ البداية بأنه لا علاقة له بكل ما ادعت الشرطة، إضافة إلى ذلك كنا قد ادعينا أن الحادثة ليست جريمة قتل، ونحن نأسف إزاء الحادثة المأساوية".

وختم محامي الدفاع بالقول إنه "الآن يمكننا أن نؤكد أن أقوالنا منذ البداية كانت واقعية، وبالطبع فرح بأن موكلي ثبتت براءته".

وكانت المحكمة قد مددت، يوم الأربعاء الماضي، اعتقال المشتبه به من زيمر بشبهة ضلوعه بوفاة فاطمة قطاوي من سكان البلدة، وذلك في أعقاب العثور على جثتها في بلدة "تل موند"، يوم الجمعة قبل الماضي.