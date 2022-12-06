أثار اقتحام قوات من الشرطة و"حرس الحدود"، مساء أمس الإثنين، لمطعم في باقة الغربية، ورش غاز الفلفل وإشهار الأسلحة، واعتقال شخصين من المدينة والضفة الغربية بعد الاعتداء عليهما استهجان الأهالي في المدينة.

ووثق سكان وشهود عيان الاعتداء على صاحب المطعم الذي اقتحمته الشرطة لتعتقل شابا من الضفة الغربية بذريعة المكوث دون تصريح للعمل.

أبو مخ من باقة الغربية: الشرطة اعتدت وأشهرت السلاح ورشت الغاز داخل المطعم pic.twitter.com/FGaqTa91be — موقع عرب 48 (@arab48website) December 6, 2022

وقام أفراد الشرطة وحرس الحدود بإشهار أسلحتهم في وجوه عدد من السكان وزبائن المطعم، وقام أحدهم برش غاز الفلفل داخل المطعم خلال الاعتداء على صاحبه وخلال اعتقال الشاب من الضفة الغربية.

وأعرب الأهالي عن غضبهم تجاه تعامل عناصر الشرطة الذي وصفوه بـ"البربري" وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال.

واقتاد أفراد الشرطة صاحب المطعم، محمد أبو مخ من باقة الغربية، وشابا من الضفة للتحقيق في مركز للشرطة، إذ نسبت لصاحب المطعم مهاجمة عناصر للشرطة وعرقلة عملها، فيما نسبت للشاب من الضفة المكوث دون تصريح للعمل.

وسرحت الشرطة صاحب المطعم من سكان باقة الغربية من محطة الشرطة، في وقت لاحق.

وقال المحامي الموكل بالدفاع، علاء أبو مخ، لـ"عرب 48" إن "الشرطة استخدمت العنف المفرط وغير المبرر تجاه موكلي خلال الاعتقال وفي محطة الشرطة".

وأضاف أنه "تم تسريح موكلي لأن الاعتقال من أساسه غير مفهوم وغير مبرر وكان دون سبب. وصلت إلى محطة الشرطة وكان موكلي بحالة سيئة ومكبلا بعد أن اعتُدي عليه أكثر من مرة. الشرطة ادعت أنه حاول الاعتداء على عناصر الشرطة، ولكنها تراجعت، ولذلك تم تسريحه على الفور".

وقال شقيق صاحب المطعم المُعتدى عليه، عامر أبو مخ، لـ"عرب 48" إن "أفراد الشرطة دخلوا إلى المطعم بهيئة تهديد، وأسلحتهم مشهرة بوجوه الناس، بطبيعة الحال ردة الفعل ستكون غاضبة من شقيقي".

وأضاف أن "هذه الاعتداءات البربرية يجب أن يُحاسب عليها أفراد الشرطة، لقد نشروا الرعب والذعر في نفوس المواطنين، عدا عن أنهم أشهروا الأسلحة في وجوه المواطنين فقد رشوا غاز الفلفل داخل المطعم بوجود عدد من الزبائن بينهم نساء وأطفال".

وجاء اعتداء عناصر الشرطة في باقة الغربية، بعد أن قام أفراد من "حرس الحدود"، صباح أمس، بالاعتداء على شاب ووالده في مدينة الطيرة، إذ وثق شهود عيان عملية الاعتداء على والد الشاب المعتقل بالضرب.