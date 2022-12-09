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حالة الطقس: أجواء دافئة نهارا وباردة ليلا

تاريخ النشر: 09/12/2022 - 05:16

حالة الطقس: أجواء دافئة نهارا وباردة ليلا
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يبقى الجو، اليوم الجمعة، دافئا نسبيا نهارا وتحديدا في وقت الظهيرة، وألا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، ومع المساء تسود أجواء باردة. وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية.

السبت: تبقى الأجواء المستقرة والجافة والدافئة والمشمسة نهارا هي المسيطرة على البلاد نتيجة مرتفع جوي ضخم، ومع المساء تسود أجواء باردة نسبيا. وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية.

الأحد: تسود أجواء باردة في ساعات الصباح مع نشاط الرياح الشرقية الجافة، ونهارا يكون الجو مشمسا ودافئا نسبيا، ومع المساء يعود الجو باردا نسبيا يتحول إلى بارد في ساعات الليل والفجر الباكر.

الإثنين: يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، وتغطي السماء كميات من السحب العالية، وتسود خلال النهار أجواء دافئة ومعتدلةً، أما ليلا فتسود أجواء باردة في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها.

الثلاثاء: يسود خلال النهار أجواء دافئة ومعتدلة إلى حد بعيد، ومع المساء وفي النصف الثاني من اليوم عموما تتأثر البلاد بأجواء غير مستقرة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد.

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#طقس فلسطين
#حالة الطقس في فلسطين

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