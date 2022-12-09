هدد شخص يهودي جمهور هبوعيل قلنسوة بالسلاح عقب انتهاء مباراة الفريق أمام "مجدال هعيمك" مساء اليوم، الجمعة.

وجاء في التفاصيل، أن الشخص المسلح كاد أن يشهر سلاحه في وجوه المشجعين من قلنسوة بعد أن هددهم بمسدس كان على خاصرته، بعد مناوشات اندلعت عقب انتهاء المباراة.

عبارات عنصرية وتهديد بالسلاح تجاه جمهور هبوعيل قلنسوة pic.twitter.com/LeZflr9V03 — موقع عرب 48 (@arab48website) December 9, 2022

وبدأت المناوشات بعد انتهاء المباراة بين فريقي قلنسوة و"مجدال هعيمك" بعد أن قام لاعبو الأخير بالاعتداء على لاعب من الفريق الأول بالضرب داخل غرف تغيير الملابس في الملعب، ليتواصل التوتر خارج الملعب.

وقال عبد الرحيم عودة من قلنسوة الذي تواجد في المكان لـ"عرب 48"، إنه "بعد التقاء الجمهورين خارج الملعب قام جمهور ’مجدال هعيمك’ بشتمنا بعبارات عنصرية".

وأضاف "تفاجئنا أن أحد مشجعي الفريق الخصم دخل إلى مركبته وعاد وهو مسلح، إذ كان يحمل مسدسا على خاصرته".

وتابع أن "المسلح اقترب من جمهورنا وبدأ بتهديد أحد الشبان وهو يضع يده على سلاحه كما وثقناه في الفيديو، بدورنا تجمهرنا من حوله وحاولنا صده عن التهديد بالسلاح، والشرطة كانت تتواجد في المكان لكن دون أن تحرك ساكنا".

وختم عودة بالقول إن "هذا السلاح لن يخيفنا ولن يردعنا، ولكن هذه التهديدات بالسلاح بدأت تمتد إلى المواطنين اليهود ولم تعد تقتصر على عناصر الشرطة، ويبدو أن الجو العام الإسرائيلي بات يساهم في تكرار هذه التهديدات".