ضياء جابر من الطيبة يهدم بيته تفاديا للغرامات

هدم ضياء جابر من مدينة الطيبة منزله، صباح اليوم الأحد، بعد أن ضاقت به السُبل لحماية البيت من السلطات الإسرائيلية التي أصرت على هدم البيت وتكبيده غرامات باهظة وفرض تكاليف الهدم عليه.

وقامت الجرافات بهدم المنزل، وذلك بعد يوم من التظاهرة الاحتجاجية على مفرق المقبرة في الطيبة، أمس.

وجاء قرار جابر بهدم منزله بعد ضغط الشرطة والسلطات الحكومية عليه، لهدمه ذاتيا تفاديا لفرض غرامة مالية باهظة ليس بمقدوره دفعها.

وفي خطوة احتجاجية، وضع ناشطون وأقارب لصاحب البيت المهدوم الردم أمام مكتب رئيس بلدية الطيبة، متهمينه بعدم توفير حل لمنع هدم البيت.

وقالت والدة صاحب المنزل، فاطمة جابر، لـ"عرب 48" إنه "لم نتوقع هدم البيت. البلدية وعدتنا بتوفير حلول، ولكن لا شيء تقدم، وكل ما كان مجرد وعودات".

وأضافت أن "ابني ضياء لم يعتد على الحيز العام ولم يقم في بيت أحد. ما الذي ضايقهم، وماذا يضيرهم بأن يقيم بيتا لأسرته وأولاده؟".

وأغلق العشرات من أهالي الطيبة، مساء أمس السبت، مفرق المقبرة، وذلك احتجاجا على سياسة هدم البيوت في المدينة.

صاحب المنزل يقبل رأس أمه (عرب 48)

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة الهدم، كتب عليها "هدم البيوت العربية لن يمر"، و"من حقنا أن نبني ونتطور"، و"هدم البيوت، هدم الكرامة".

وجاءت المظاهرة بعد عملية هدم لمبنى وحظيرة في الطيبة، يوم الخميس من الأسبوع الماضي، وإسنادا للشاب ضياء جابر صاحب البيت الذي اضطر لهدمه، صباح اليوم.