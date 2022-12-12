اختتام حملة 16 يوما لمناهضة كافّة أشكال العنف ضدّ المرأة

انتشر على صفحات التواصل الاجتماعيّ، أمس الأحد، فيديو قصير يسلّط الضوء على الوضع المقلق الذي وصلت إليه بلداتنا العربيّة وسلطاتها المحليّة في ظلّ الفساد السياسيّ.

وبهذا الفيديو تختتم حملة "حلّها توخد محلّها" التي أطلقتها جمعيّة كيان - تنظيم نسويّ ومنتدى جسور القطريّ، للمطالبة بإنهاء الفساد والعنف السياسيّ ضدّ النساء والشباب في السلطات المحليّة العربيّة وانتخاباتها.

وجاءت هذه الحملة المحليّة ضمن حملة 16 يوما العالميّة، لمناهضة كافّة أشكال العنف ضدّ النساء، والتي تديرها كيان في الداخل الفلسطينيّ، بمساعدة منتدى جسور القطريّ ومجموعاتها المحليّة المنتشرة في العديد من البلدات العربيّة.

واستمرّت الحملة أكثر من أسبوعين وشاركت فيها 14 مؤسّسة نسويّة وحقوقيّة وعشرات الناشطات، في 30 فعاليّة لرفع الوعي بالظاهرة المقلقة والحثّ على التصويت للقوائم النسائيّة والشبابيّة الواعدة بالتغيير، ودحر الفساد والمحسوبيّات والطائفيّة والعائليّة وجميع أشكال القمع الذكوريّ المتفشيّة في السلطات المحليّة.

وأكّدت الحملة بفعاليّاتها ومنشوراتها على أن هذه الممارسات هي عنف سياسيّ يهدف لإقصاء النساء والشباب عن المشاركة السياسيّة ومواقع اتخاذ القرار.

وحملت الناشطات رسالة "حلّها توخد محلّها" إلى الناس مباشرة، فالتقين بنحو 600 طالب وطالبة، أبدوا حماسًا وتفاعلا كبيرين خلال الورشات والمحاضرات وحلقات النقاش في 11 مدرسة من شتّى أنحاء البلاد، إلى جانب الوقفات الاحتجاجيّة والفعاليّات الميدانيّة الأخرى التي اجتاحت البلاد ووصلت إلى أكثر من 1500 إنسان؛ وشملت شعار الحملة مكتوبا على 1500 هديّة رمزيّة، في الشوارع والمراكز الجماهيريّة، وعرض مسرحيّات وأفلام وعقد حلقات بيتية.

ورافقت الحملة المباشرة حملة إعلاميّة على شبكات التواصل الاجتماعيّ تحت شعار "حلّها توخد محلّها" على 7 تصاميم تحمل رسومات وعبارات تتطرّق لجوانب مختلفة من العنف السياسي المقنّع بالعائليّة والطائفيّة ويطغى فيه الفساد، الذي تشارك منظّمات الإجرام في الكثير من حالاته.

ومن الجدير بالذكر أن مؤتمر جمعيّة كيان ومنتدى جسور السنويّ بعنوان "السلطات المحليّة - ممنوع الاقتراب" قد سبق الحملة ببضعة أيّام، وخصّص أيضا للعنف السياسيّ في السلطات المحليّة، لكونه العائق الأساسيّ أمام أيّ مبادرة نسائيّة أو شبابيّة للتغيير.

وأعربت العاملة الاجتماعيّة ومركزّة الحملة في كيان، هاجر أبو صالح، عن تفاؤلها من تفاعل الجمهور مع الحملة وتضامنه مع رسالتها، بقولها إنه "كان مشجّعا جدّا ويبعث على الأمل، خاصّة عند اللقاء بالجيل الصاعد في المدارس".

وأكّدت أن "هدف كيان ومنتدى جسور من هذه النشاطات المكثّفة هو زيادة الوعي والاهتمام الجماهيريّ بالحاصل في أروقة السلطات المحليّة وانتخاباتها لما في ذلك من أهميّة وتأثير على حياتنا، وحثّ المجتمع على أداء دور فعّال لتعزيز حضور ومشاركة النساء والشباب في السياسة المحليّة، باعتبار ذلك الحلّ الأمثل للقضاء على العنف والفساد وخلق بيئة سياسيّة عادلة وآمنة للجميع".