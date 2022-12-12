اقتحام محال تجارية ومنازل في سولم والمقيبلة وصندلة والعفولة

داهمت الشرطة الإسرائيلية محال تجارية ومنازل في سولم والمقيبلة وصندلة والعفولة.

ووفقا للشرطة، صباح اليوم الإثنين، فإنه "خلال نشاط للشرطة في قرى سولم والمقيبلة وصندلة، تم ضبط عدد من السّيّارات والممتلكات منها سيارة فارهة تقدر قيمتها بنحو 300,000 ألف شيكل وفتح تحقيق من قبل مصلحة الضرائب ضدّ أصحاب السّيّارات (المدينين للضريية)".

وأضافت أنه "في مدينة العفولة، تمّ إصدار أمر إغلاق قضائي لمدة 30 يومًا لمحطة وقود بمنع التزود بالوقود بعد فحوصات أجريت في المكان. تمّ تسليم أمر الإغلاق لصاحب المحل لمدة شهر. وفي نشاط آخر بالمدينة، داهمت القوات ناديا للمراهنات 'قمار' وضبطت عدة أجهزة كمبيوتر ومعدات أخرى كانت تستخدم في تشغيل المكان".