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النقب: مطاردة بوليسية لمركبتين واعتقال 5 مشتبهين بخطف شخص

تاريخ النشر: 12/12/2022 - 18:40

النقب: مطاردة بوليسية لمركبتين واعتقال 5 مشتبهين بخطف شخص
من مكان المطاردة البوليسية واعتقال المشتبهين (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

اعتقلت الشرطة مساء اليوم، الإثنين، 5 أشخاص بعد مطاردة مركبتين قرب قرية أبو تلول بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، بشبهة خطف شاب (22 عاما) من مدينة القدس.

وجاء في بيان للشرطة، أنها تلقت بلاغا، الليلة الماضية، حول خطف شاب وهو يسكن في إيلات على يد عدد من الأشخاص، فيما كان هناك تخوف من المس بحياته؛ حسب ادعاء الشرطة.

وطاردت دوريات الشرطة مركبتين يشتبه بضلوع مستقليها بخطف الشاب، وأسفرت المطاردة عن إصابة شرطيين بجروح طفيفة إثر اصطدام إحدى المركبتين بدورية شرطة، بالإضافة إلى انقلاب إحداهما في منطقة مفتوحة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات فيما جرى ضبط السيارة الأخرى.

وادعت الشرطة أن المشتبه بهم خطفوا الشاب لعدة ساعات للمطالبة بفدية على خلفية دين مالي وتورطهم في أعمال جنائية.

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#النقب
#أبو تلول
#مطاردة بوليسية

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