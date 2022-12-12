اعتقلت الشرطة مساء اليوم، الإثنين، 5 أشخاص بعد مطاردة مركبتين قرب قرية أبو تلول بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، بشبهة خطف شاب (22 عاما) من مدينة القدس.

وجاء في بيان للشرطة، أنها تلقت بلاغا، الليلة الماضية، حول خطف شاب وهو يسكن في إيلات على يد عدد من الأشخاص، فيما كان هناك تخوف من المس بحياته؛ حسب ادعاء الشرطة.

النقب: مطاردة بوليسية لمركبتين واعتقال 5 مشتبهين بخطف شخص pic.twitter.com/TitXdAmqOM — موقع عرب 48 (@arab48website) December 12, 2022

وطاردت دوريات الشرطة مركبتين يشتبه بضلوع مستقليها بخطف الشاب، وأسفرت المطاردة عن إصابة شرطيين بجروح طفيفة إثر اصطدام إحدى المركبتين بدورية شرطة، بالإضافة إلى انقلاب إحداهما في منطقة مفتوحة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات فيما جرى ضبط السيارة الأخرى.

وادعت الشرطة أن المشتبه بهم خطفوا الشاب لعدة ساعات للمطالبة بفدية على خلفية دين مالي وتورطهم في أعمال جنائية.