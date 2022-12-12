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مصرع عابرة سبيل دهستها شاحنة في بئر السبع

تاريخ النشر: 12/12/2022 - 11:50

مصرع عابرة سبيل دهستها شاحنة في بئر السبع
توضيحية (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقيت عابرة سبيل مصرعها في حادث دهس بمدينة بئر السبع، جنوبي البلاد، اليوم الإثنين.

وفي التفاصيل، أسفر حادث دهس من قبل شاحنة في بئر السبع عن مصرع امرأة (55 عاما) كانت تعبر شارع "نركيس" في المدينة.

وأقر الطاقم الطبي وفاتها على الفور في المكان. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من المعطيات الصادرة عن سلطة الأمان على الطرق أن 328 شخصا، بينهم 109 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم.

وتبين أن 20 عابر سبيل من بين ضحايا حوادث الطرق، منذ مطلع العام ولغاية اليوم.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#حوادث الدهس
#النقب
#بئر السبع
#شاحنات
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#حوادث الطرق

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