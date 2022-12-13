ثلاث إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بالنقب

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع بين سيارة خصوصية وحافلة صغيرة على شارع 31 بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

وقدمت الطواقم الطبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، أحدهم شاب (27 عاما) وصفت إصابته بأنها خطيرة، وآخر (36 عاما) وصفت إصابته وهي بالرأس بالمتوسطة، وسائق الحافلة الصغيرة إصابته طفيفة، ونقلوا بعدها إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.