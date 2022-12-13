  2. محليات
  3. أخبار محلية

ثلاث إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بالنقب

تاريخ النشر: 13/12/2022 - 08:45

ثلاث إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بالنقب
توضيحية (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع بين سيارة خصوصية وحافلة صغيرة على شارع 31 بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

وقدمت الطواقم الطبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، أحدهم شاب (27 عاما) وصفت إصابته بأنها خطيرة، وآخر (36 عاما) وصفت إصابته وهي بالرأس بالمتوسطة، وسائق الحافلة الصغيرة إصابته طفيفة، ونقلوا بعدها إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

بودكاست عرب 48

#النقب
#حوادث الطرق
#مركبات
#إصابات

حوارات

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رابطة المهندسين والمعماريين العرب تنظم جولة في نابلس
رابطة المهندسين والمعماريين العرب تنظم جولة في نابلس

2022-12-13

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2022-12-13

بعد الأحكام الجائرة لمعتقلي هبة الكرامة: ترقب لجلسة الحكم على شابين من اللد
بعد الأحكام الجائرة لمعتقلي هبة الكرامة: ترقب لجلسة الحكم على شابين من اللد

2022-12-13

الأكثر قراءة

استشهاد فتاة برصاص الاحتلال في جنين

استشهاد فتاة برصاص الاحتلال في جنين

2022-12-12
رئيس الموساد: القبض على إيلي كوهين بعد تحديد موقع بث رسائله

رئيس الموساد: القبض على إيلي كوهين بعد تحديد موقع بث رسائله

2022-12-12
مصرع عاملين وإصابات بانهيار سقالات بناء في مستوطنة

مصرع عاملين وإصابات بانهيار سقالات بناء في مستوطنة "غفعات زئيف"

2022-12-12

"سير سير سير"... الهتاف السحري الذي يحرك "أسود الأطلس" في مونديال قطر

2022-12-12
إزالة لافتة تمنع دخول اليهود للأقصى ووضع أخرى تشجع صلاتهم فيه

إزالة لافتة تمنع دخول اليهود للأقصى ووضع أخرى تشجع صلاتهم فيه

2022-12-12