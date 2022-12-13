جديدة - المكر: وفاة شخص متأثرا بإصابته بحادث طرق

توفي شادي ملحم (45 عاما)، وهو من جديدة - المكر، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته بجراح إثر حادث طرق وقع يوم الجمعة الماضي.

وأصدر المركز الطبي للجليل، بيانا أعلن فيه وفاة ملحم، متأثرا "بحالته الحرجة بحادث الطرق، إثر انقلاب دبّاب (تراكتورون)"، في منطقة "تل إيل" المجاورة لبلدته.

وأوضح المشفى في بيانه أن ملحم، وهو شقيق رئيس المجلس المحليّ لجديدة المكر، سهيل ملحم، كان قد نُقل إلى وحدة العناية المركزة، في حالة حرجة، حيث تمّ تخديره، ووصله بجهاز تنفّس اصطناعيّ.

وقالت مديرة الوحدة، إن الأطباء، حاولوا الإبقاء على حياته خلال الأيام الثلاثة التي تواجد فيها هناك، غير أنهم "اضطروا إلى إعلان وفاته"، اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع بين سيارة خصوصية وحافلة صغيرة على شارع 31 بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

ويستدلّ من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 328 شخصا، بينهم 109 من المجتمع العربي، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام، وحتى أمس الإثنين.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.