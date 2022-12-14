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قتيل وإصابة متوسطة في جريمة إطلاق نار بالناصرة

تاريخ النشر: 14/12/2022 - 12:34

قتيل وإصابة متوسطة في جريمة إطلاق نار بالناصرة
الناصرة، صباح اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قُتل رعد مصطفى زعبي (33 عاما) وأصيب آخر (44 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار بمدينة الناصرة، صباح اليوم الأربعاء.

ووفقا للمعلومات الأولية المتوفرة، وقعت جريمة إطلاق نار بالقرب من مجمع "بيغ" في الناصرة أسفرت عن مقتل زعبي وإصابة آخر بجروح متوسطة.

ضحية الجريمة رعد مصطفى زعبي

وحضرت قوات معززة من الشرطة إلى موقع الجريمة، وجرى نقل القتيل والمصاب إلى مستشفى العائلة المقدسة "النمساوي". وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

ووفقا للشرطة فإنها بدأت بـ"البحث عن المشتبهين بإطلاق النار، بواسطة مروحية تابعة للشرطة وقوات أخرى. خلفية الحادث، على ما يبدو، صراع بين مجرمين".

ويوم أول من أمس الإثنين، قُتل الأسير المحرر، إبراهيم الطوري (41 عاما)، في جريمة إطلاق نار بمدينة كفر قاسم بمنطقة المثلث الجنوبي.

101 قتيل في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ويشهد المجتمع العربي في البلاد تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 101 قتيل بينهم 12 امرأة؛ وفي العام 2021 ارتكبت أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.

وتحولت جرائم إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

بودكاست عرب 48

#الناصرة
#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#جرائم القتل
#رعد مصطفى زعبي

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