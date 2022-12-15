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اعتقال مشتبه رابع بجريمة إطلاق النار على شارع 6

تاريخ النشر: 15/12/2022 - 14:47

اعتقال مشتبه رابع بجريمة إطلاق النار على شارع 6
مكان جريمة إطلاق النار على شارع 6 (الإسعاف)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مشتبها بإطلاق النار على شارع رقم 6، وذلك أثناء تواجده في مطار "بن غوريون" وقبيل أن يصعد إلى الطائرة.

وذكرت الشرطة، اليوم الخميس، بأنّ المشتبه الذي اعتقل هو من سكان الرملة، في الثلاثينيات من عمره، وهو المشتبه الرابع الذي يعتقل في هذه القضية، والثلاثة المعتقلين كان قد تم تمديد فترة اعتقالهم حتى اليوم.

ومن المزمع أن تطلب الشرطة من المحكمة تمديد فترة الاعتقال للمشتبهين الأربعة في جلسة اليوم.

يذكر أنه أصيب شابان من القدس، أحدهما بجروح وصفت بالخطيرة والآخر بالمتوسطة، وذلك جراء جريمة إطلاق النار التي وقعت، منتصف ليلة 6 كانون الأول/ ديسمبر 2022، على شارع رقم 6 بمساره عند مفترق "بن شيمن" باتجاه الجنوب.

بودكاست عرب 48

#شارع 6
#إطلاق نار
#القدس
#الرملة
#الشرطة
#شبهات

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