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مصرع فتاة دهسا في حيفا

تاريخ النشر: 16/12/2022 - 05:19

مصرع فتاة دهسا في حيفا
مستشفى "رمبام" في حيفا (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقيت فتاة، تبلغ 18 عاما، مصرعها بعد أن دهستها حافلة "مترونيت" في مدينة حيفا، فجر اليوم الجمعة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، دهست حافلة "مترونيت"، فجر اليوم، فتاة في ربيع عمرها في شارع "سديروت هستدروت" بمدينة حيفا.

وأفاد الطاقم الطبي من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" الذي وصل إلى مكان الحادث أنه وجد الفتاة بدون علامات تدل على الحياة واضطر لإقرار وفاتها على الفور.

وفتحت الشرطة مرفا في ملابسات الحادث.

ويستدلّ من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 333 شخصا، بينهم 109 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام، ولغاية اليوم.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

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