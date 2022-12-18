ثلاث إصابات بينها خطيرة في حادث طرق جنوبي البلاد

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع بين مركبتين خصوصيتين على شارع 353، جنوبي البلاد، صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى، الساعة 08:21، بلاغا عن وقوع حادث طرق بين سيارتين على شارع 353 بين كريات غات وكيبوتس غلئون. وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لشاب (20 عاما)، إصابته خطيرة في الرأس والحوض، ورجل (40 عاما) وطفل (12 عاما) يعانيان من إصابتين متوسطتين في الأطراف".

وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف، على وجه السرعة، إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

339 شخصا لقوا مصارعهم بينهم 110 من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ مطلع العام

ويستدلّ من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 339 شخصا، بينهم 110 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام، ولغاية اليوم.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.