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الجيش يدعي نقل "المهربين" للعمراني وألقائه من سيارتهم بالنقب

تاريخ النشر: 20/12/2022 - 11:37

الجيش يدعي نقل "المهربين" للعمراني وألقائه من سيارتهم بالنقب
الضحية نمر العمراني
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

نشر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، جزءا من التحقيق في ملابسات مقتل الشاب نمر سلمان العمراني (27 عاما) من سكان النقب، جنوبي البلاد، برصاص الجيش الإسرائيلي، بالقرب من الحدود المصرية، جنوبي البلاد، خلال ما زعم الجيش أنه "نشاط عملياتي لإحباط عملية تهريب مخدرات" من سيناء، قبل ستة أيام.

ووفقا للتقرير "أفاد المقاتلون على الحدود بأنهم أطلقوا عشرات الرصاصات في الهواء، ولم يتضح بعد كيف أصيب القتيل".

وجاء في تقرير الجيش أيضا أنه "تبين أن المهربِين نقلوه في سيارتهم ثم ألقوه منها، وباءت كافة المحاولات لإنعاشه بالفشل".

وأشار إلى أن "الشرطة العسكرية تحقق فيما إذا جرى إطلاق النار بخلاف التعليمات أم لا، وأكد الجيش أن أي شخص يقترب من الحدود يعرض حياته للخطر وأية تجاوز للحدود يشكل حادثا أمنيا. وبعد الانتهاء من التحقيق سيتم تحويل الملف للنيابة العسكرية".

وكانت عائلة العمراني قد أدانت قتل الجيش لابنها، وقالت إنه قتِل بدم بارد، ومنعت قوة من الجيش إسعافه في المكان.

وأضافت أن كافة وسائل اعتقال نمر العمراني كان متاحة أمام قوات الأمن، إلا أنها اختارت قتله على الرغم من أنه لم يشكل أي تهديد على حياة أحد.

بودكاست عرب 48

#النقب
#الجيش
#نمر العمراني
#قتلوا برصاص الجيش

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