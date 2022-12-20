"تجمّع" كفر ياسيف يدين "عنصريّة الشرطة": مصرّون على الاحتفال

أدان التجمع الوطني الديمقراطيّ في قريتي كفر ياسيف وأبو سنان، محاولة الشرطة إيقاف عرض الفنان تامر نفّار، خلال فقرات "كريسماس ماركت" في كفرياسيف.

وقال التجمّع في بيانه إن "هذا التصرف ذو دلالة واضحة على عنصريّة الشرطة التي حتى عندما نفرح تحاول تنغيص الفرح علينا وعلى أهلنا المحتفلين بأعياد الميلاد المجيدة".

وذكر البيان أن "تصرُّف الشرطة وضابطها يعتبر وقاحة ليس إلا، ولا مبرر قانونيّا لمحاولته الهمجية العبثية إيقاف احتفالات ’كريسماس ماركت’، بحجج واهية وعنصرية".

وأضاف: "نحيّي المحتفلين من كافة بلداتنا العربيّة على حضورهم ومشاركتهم والمسؤولين على وقفتهم الشجاعة، وإحباط محاولة الشرطة التخريبية، وكل عام وشعبنا بألف خير".