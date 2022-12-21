الرينة: إضاءة شجرة الميلاد وتدشين النافورة

احتفلت قرية الرينة، مساء أمس الثلاثاء، بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد وتدشين النافورة في منطقة العين، برعاية المجلس المحلي ومشاركة المئات من أهالي القرية والضيوف.

وشارك في الاحتفال رئيس المجلس المحلي، جميل أنور بصول، وأعضاء المجلس ورجال دين من مختلف الطوائف.

وألقيت كلمتان بالمناسبة من راعي كنيسة الروم الأرثوذكس في الرينة، الأب سمعان بجالي، والشيخ محمد حسن حشمة، وشددا على المحبة والتآخي والتسامح.

وبعد إضاءة الشجرة وإطلاق الألعاب النارية، تم تدشين النافورة في منطقة العين، حيث أضافت مظهرا مميزا لمدخل البلدة بتصميمها العصري.

كما شمل الاحتفال على عروض فنية مميزة منها عرض "محبوب الأطفال - عمو حنا" وعرض "الفايف جي" وعرض فني بقيادة الفنانة رنا برانسي، وقيادة موسيقية بقيادة العازف أنس ريناوي.

وقال رئيس مجلس محلي الرينة، جميل بصول، في كلمته إن "الرينة ستبقى البلدة الموحدة الأخوية. علينا أن نحافظ على عادات وتقاليد آبائنا وأجدادنا بالمحبة والتأخي. رسالتنا هي رسالة المسيح، عليه السلام، بالمحبة والأخلاق. نضيء الشجرة ونضيء قلوبنا بمحبة الآخرين، إضافة إلى النافورة المميزة التي نحتفل معا بتدشينها وإضاءتها ضمن مشروعنا بتحسين مظهر البلدة لتبقى الرينة مميزة".