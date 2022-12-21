تصريح ادعاء ضد مشتبهة بإضرام النار بمنزل في كفر قاسم انتقاما لمقتل شقيقها

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في مدينة بيتح تكفا، صباح اليوم الأربعاء، تصريح ادعاء ضد مشتبهة (37 عاما) من مدينة رهط نسبت إليها الشرطة إضرام النار بمنزل في كفر قاسم انتقاما لمقتل شقيقها، قبل ذلك بوقت قصير.

ووفقا للشرطة فإنها فتحت تحقيقا في جريمة قتل بكفر قاسم، يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وبعد ذلك بوقت قصير، تلقت بلاغا عن إضرام النار بمنزل بالقرب من موقع جريمة القتل.

وجرى إنقاذ امرأة و5 أطفال كانوا داخل المنزل الذي تعرض للإحراق، واعتقلت الشرطة مشتبهة بإضرام النار.

وبحسب الشبهات فإن المشتبهة أحرقت المنزل انتقاما لمقتل شقيقها، وهي من رهط، وجرى التحقيق معها واعتقالها.

يذكر أن الأسير المحرر، إبراهيم الطوري (41 عاما)، قُتل في جريمة إطلاق نار بمدينة كفر قاسم بمنطقة المثلث الجنوبي، مساء يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر 2022.