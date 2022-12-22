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إصابة خطيرة لعامل إثر الاعتداء عليه في تل أبيب

تاريخ النشر: 22/12/2022 - 13:08

إصابة خطيرة لعامل إثر الاعتداء عليه في تل أبيب
توضيحية (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل عربي لإصابة وصفت بأنها خطيرة في حادثة عنف بمحاذاة ورشة بناء في مدينة تل أبيب، وسط البلاد، اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة 'دان' تلقى بلاغا، الساعة 12:57، عن عامل (من أبناء الأقليات) أصيب في حادثة عنف بمحاذاة ورشة للبناء في 'سديروت روتشيلد' بتل أبيب. وقدم مسعفون ومضمدون العلاجات الأولية للرجل (40 عاما) وهو بحالة خطيرة مع إصابات مخترقة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث. ولم يُبلغ عن اعتقال مشتبهين وخلفية الاعتداء.

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#عمال
#ورش بناء
#تل أبيب
#العنف والجريمة

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