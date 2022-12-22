  2. محليات
  3. أخبار محلية

اعتقال شاب من النقب بشبهة الاعتداء والتهديد في مستشفى "سوروكا"

تاريخ النشر: 22/12/2022 - 12:34

اعتقال شاب من النقب بشبهة الاعتداء والتهديد في مستشفى "سوروكا"
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اتهمت الشرطة، اليوم الخميس، شابا (27 عاما) من إحدى القرى مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب بتحطيم زجاج باب في مستشفى "سوروكا" وتهديد حارس بسكين.

ووفقا لادعاء الشرطة فإن "الشاب أراد الدخول إلى غرفة انتظار أهالي المرضى في أحد أقسام المستشفى، يوم السبت الماضي، ولكنه لم ينجح بذلك فقام بتحطيم الزجاج السفلي للباب ودخل عبره إلى الغرفة".

وأضافت أنه "جرى استدعاء أفراد الأمن، إذ أدعى أحدهم أن الشاب أخرج سكينا وهدده، وألقى بها بعد أن وضع يده على مسدسه الخاص المرخص".

ووصلت الشرطة إلى المكان وقامت باعتقاله على ذمة التحقيق.

وطلب قسم الادعاء في الشرطة من محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، تمديد اعتقال الشاب لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.

بودكاست عرب 48

#النقب
#سوروكا
#بئر السبع

حوارات

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة خطيرة لعامل إثر الاعتداء عليه في تل أبيب
إصابة خطيرة لعامل إثر الاعتداء عليه في تل أبيب

2022-12-22

الانقلاب الشتوي: المربعانية تبدأ اليوم وتستمر لغاية 31 كانون الثاني 2023
الانقلاب الشتوي: المربعانية تبدأ اليوم وتستمر لغاية 31 كانون الثاني 2023

2022-12-22

حالة الطقس: أجواء غير مستقرة حتى الأحد
حالة الطقس: أجواء غير مستقرة حتى الأحد

2022-12-22

الأكثر قراءة

الاحتلال يحتجز جثامين 11 شهيدا أسيرا... آخرهم ناصر أبو حميد

الاحتلال يحتجز جثامين 11 شهيدا أسيرا... آخرهم ناصر أبو حميد

2022-12-21
74 أسيرا شهيدا نتيجة الإهمال الطبيّ... آخرهم أبو حميد الذي أمضى معظم حياته معتقلا

74 أسيرا شهيدا نتيجة الإهمال الطبيّ... آخرهم أبو حميد الذي أمضى معظم حياته معتقلا

2022-12-21
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2022-12-21
قتيل وإصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار برهط

قتيل وإصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار برهط

2022-12-21
بيت ساحور: وفاة طفل وشقيقته وإصابة أسرتهما اختناقا بغاز سام وإخلاء منازل

بيت ساحور: وفاة طفل وشقيقته وإصابة أسرتهما اختناقا بغاز سام وإخلاء منازل

2022-12-21