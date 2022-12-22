اعتقال شاب من النقب بشبهة الاعتداء والتهديد في مستشفى "سوروكا"

اتهمت الشرطة، اليوم الخميس، شابا (27 عاما) من إحدى القرى مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب بتحطيم زجاج باب في مستشفى "سوروكا" وتهديد حارس بسكين.

ووفقا لادعاء الشرطة فإن "الشاب أراد الدخول إلى غرفة انتظار أهالي المرضى في أحد أقسام المستشفى، يوم السبت الماضي، ولكنه لم ينجح بذلك فقام بتحطيم الزجاج السفلي للباب ودخل عبره إلى الغرفة".

وأضافت أنه "جرى استدعاء أفراد الأمن، إذ أدعى أحدهم أن الشاب أخرج سكينا وهدده، وألقى بها بعد أن وضع يده على مسدسه الخاص المرخص".

ووصلت الشرطة إلى المكان وقامت باعتقاله على ذمة التحقيق.

وطلب قسم الادعاء في الشرطة من محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، تمديد اعتقال الشاب لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.