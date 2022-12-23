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إصابة خطيرة لامرأة في جريمة إطلاق نار باللقية

تاريخ النشر: 23/12/2022 - 09:02

إصابة خطيرة لامرأة في جريمة إطلاق نار باللقية
توضيحية (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيبت امرأة، في الثلاثينيات من عمرها، الليلة الماضية، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية اللقية.

وفي التفاصيل، أسفرت جريمة إطلاق نار تعرضت لها امرأة (30 عاما) في حارة 11 بقرية اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، عن إصابتها بجروح خطيرة، تلقت على إثرها العلاجات الأولية من طاقم طبي استُدعي إلى المكان، وجرى نقلها بسيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، لاستكمال العلاج.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا عن إصابة المرأة في اللقية بعيار ناري، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة وجمع الأدلة وإجراء عمليات المسح. ولم يُبلغ عن اعتقال مشتبهين وخلفية الجريمة.

ووفي السياق، يشهد المجتمع العربي سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل المتفشية، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء ومعاقبتهم.

وكان آخر ضحايا جرائم القتل الشاب سامر إغبارية، في العشرينيات من العمر، من مدينة أم الفحم بالقرب من مدخل كفر قرع، الليلة الماضية، وقبله بساعات قليلة الشاب مهران أبو خيط (23 عاما) من الناصرة، في جريمة إطلاق نار وقعت في حيفا.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 106 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي العام 2021 ارتكبت أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي، في رقم قياسي غير مسبوق.

بودكاست عرب 48

#اللقية
#النقب
#العنف والجريمة

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