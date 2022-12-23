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إصابة شابين من كفر قرع إثر طعنهما في ملهى ليلي

تاريخ النشر: 23/12/2022 - 23:25

إصابة شابين من كفر قرع إثر طعنهما في ملهى ليلي
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شابان من كفر قرع وآخر من بردس حنا، في العشرينيات من أعمارهم، بجروح إثر شجار وقع في ملهى ليلي في زخرون يعكوف، مساء الجمعة.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين بينهم اثنان عانيا جروحا من جراء تعرضهما للطعن، إذ وصفت حالة أحدهم بالحرجة بينما الآخران بالمتوسطة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الشجار الذي لم تعرف خلفيته بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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#كفر قرع
#شجار
#العنف والجريمة

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