إصابة شابين من كفر قرع إثر طعنهما في ملهى ليلي

أصيب شابان من كفر قرع وآخر من بردس حنا، في العشرينيات من أعمارهم، بجروح إثر شجار وقع في ملهى ليلي في زخرون يعكوف، مساء الجمعة.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين بينهم اثنان عانيا جروحا من جراء تعرضهما للطعن، إذ وصفت حالة أحدهم بالحرجة بينما الآخران بالمتوسطة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الشجار الذي لم تعرف خلفيته بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.