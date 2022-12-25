تصريح ادعاء ضد مشتبه من عكا بإحراق سيارات

قدمت النيابة العامة، نهاية الأسبوع الماضي، تصريح ادعاء عام بحق شاب (31 عاما) من عكا بشبهة إحراق عدة سيارات بالمدينة.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنها باشرت بالتحقيق، يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، بعد تلقيها بلاغا عن حرق سيارتين في شارع "طرومبلدور" بمدينة عكا.

وأضافت الشرطة أنها كانت قد وصلت للمكان وباشرت بالتحقيق وجمع الأدلة، إلى أن تم الوصول للمشتبه به واعتقاله، يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ثم تمديد اعتقاله من حين لآخر، وتقديم تصريح مدع عام بحقه.