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رهط: اعتقال مشتبه بحيازة سلاح "كان ينوي إطلاق النار على محال تجارية"

تاريخ النشر: 25/12/2022 - 09:09

رهط: اعتقال مشتبه بحيازة سلاح "كان ينوي إطلاق النار على محال تجارية"
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة شابا من مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بشبهة "حيازة سلاح قبل أن يطلق عيارات نارية على محال تجارية".

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في بئر السبع، اليوم الأحد، في طلب الشرطة لتمديد اعتقاله على ذمة التحقيق بالشبهة المنسوبة إليه.

ووفقا لادعاء الشرطة فإن "دورية من الشرطة أشارت لسائق سيارة بالتوقف، لكنه لم يستجب لتعليمات أفراد الشرطة وتابع السير محاولا الهرب فانقلبت السيارة وخرج السائق منها وفرّ من المكان غير أن الشرطة تمكنت من اعتقاله".

وأضافت أنه "خلال التفتيش داخل السيارة تم العثور على سلاح من نوع M-16جاهز لإطلاق النار، ومشط ذخيرة"

وبحسب الاشتباه فإن "الشاب، في الثلاثينيات من عمره، أحد سكان رهط، وصل إلى المكان بهدف إطلاق النار على محال تجارية".

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#رهط
#النقب
#العنف والجريمة
#سلاح
#محال تجارية
#انقلاب سيارة

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