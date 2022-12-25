8 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب القدس

أصيب ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق بين سيارتين بالقرب من مدينة القدس، اليوم الأحد.

ووفقا لطواقم الإنقاذ فإن حادث طرق وقع، قبل ظهر اليوم، بين سيارتين خصوصيتين بالقرب من القرية التعاونية (موشاف) "زخاريا" المحاذية لمدينة بيت شيمش في منطقة القدس، وسط البلاد، أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص، بينهم فتاة في العشرينيات من عمرها وصفت إصابتها بأنها خطيرة، والإصابات الأخرى متوسطة وطفيفة بعضها لأطفال وفتيان.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين، ثم نقلتهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات بالقدس.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.