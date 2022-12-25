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8 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب القدس

تاريخ النشر: 25/12/2022 - 12:45

8 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب القدس
من مكان الحادث قرب القدس، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق بين سيارتين بالقرب من مدينة القدس، اليوم الأحد.

ووفقا لطواقم الإنقاذ فإن حادث طرق وقع، قبل ظهر اليوم، بين سيارتين خصوصيتين بالقرب من القرية التعاونية (موشاف) "زخاريا" المحاذية لمدينة بيت شيمش في منطقة القدس، وسط البلاد، أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص، بينهم فتاة في العشرينيات من عمرها وصفت إصابتها بأنها خطيرة، والإصابات الأخرى متوسطة وطفيفة بعضها لأطفال وفتيان.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين، ثم نقلتهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات بالقدس.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

من مكان الحادث قرب القدس، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

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#القدس
#سيارات
#شوارع
#حوادث الطرق
#إصابات

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