اتهام شاب من منطقة شفاعمرو: تجادل مع والده وأشهر سلاحا في وجهه

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة لائحة اتهام ضد شاب من منطقة شفاعمرو نسبت إليه "جريمة حيازة السّلاح غير القانونيّ واستخدامه بشكل خطير في الشّارع"، إذ أنه "أطلق النار خلال مشادة مع والده بعد أن انتقد سلوكه وأسلوب حياته".

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال الشاب، لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائيّة.

ووفقا لادعاء الشرطة، صباح اليوم الإثنين، فإن "الشاب تجادل مع والده وأشهر سلاحًا في وجهه".

وتعود حيثيّات الحادثة إلى "مشادّة وجدال نشأ بين الإثنين الّذي وصل إلى الشّارع بالقرب من منزلهما، وكما تبيّن في التّحقيق، غضب المشتبه به من والده وبالتّالي أخرج مسدّسًا كان بحوزته بشكل غير قانونيّ وأشهره في وجه والده".

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "في غضون ذلك، قام المتهم بإطلاق النّار في اتّجاهات مختلفة في الشّارع، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى. بفضل المواطنين الّذين شهدوا ما يجري قاموا بإبعادهما عن بعضهما البعض ومنعوا المشتبه به من مواصلة أعماله الخطيرة. وفور استلام بلاغ في مركز الشّرطة سارعت قوّات إلى مكان الحادث وقاموا بمطاردة المشتبه به حتّى ألقيّ القبص عليه في إحدى القرى في الشّمال، وتمّت إحالته إلى مركز للشرطة في شفاعمرو".

وتبيّن من خلال التّحقيق أن "الدّافع وراء حادثة إطلاق النّار كان خلافًا بين الشّابّ ووالده، الذي كان غاضبًا من الأشخاص الذين يصاحبهم وبرفقته وحثّه على تغيير نمط حياته، من أجل مستقبله".