عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. أخبار محلية

اتهام شاب من منطقة شفاعمرو: تجادل مع والده وأشهر سلاحا في وجهه

تاريخ النشر: 26/12/2022 - 13:06

اتهام شاب من منطقة شفاعمرو: تجادل مع والده وأشهر سلاحا في وجهه
توضيحية (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة لائحة اتهام ضد شاب من منطقة شفاعمرو نسبت إليه "جريمة حيازة السّلاح غير القانونيّ واستخدامه بشكل خطير في الشّارع"، إذ أنه "أطلق النار خلال مشادة مع والده بعد أن انتقد سلوكه وأسلوب حياته".

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال الشاب، لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائيّة.

ووفقا لادعاء الشرطة، صباح اليوم الإثنين، فإن "الشاب تجادل مع والده وأشهر سلاحًا في وجهه".

وتعود حيثيّات الحادثة إلى "مشادّة وجدال نشأ بين الإثنين الّذي وصل إلى الشّارع بالقرب من منزلهما، وكما تبيّن في التّحقيق، غضب المشتبه به من والده وبالتّالي أخرج مسدّسًا كان بحوزته بشكل غير قانونيّ وأشهره في وجه والده".

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "في غضون ذلك، قام المتهم بإطلاق النّار في اتّجاهات مختلفة في الشّارع، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى. بفضل المواطنين الّذين شهدوا ما يجري قاموا بإبعادهما عن بعضهما البعض ومنعوا المشتبه به من مواصلة أعماله الخطيرة. وفور استلام بلاغ في مركز الشّرطة سارعت قوّات إلى مكان الحادث وقاموا بمطاردة المشتبه به حتّى ألقيّ القبص عليه في إحدى القرى في الشّمال، وتمّت إحالته إلى مركز للشرطة في شفاعمرو".

وتبيّن من خلال التّحقيق أن "الدّافع وراء حادثة إطلاق النّار كان خلافًا بين الشّابّ ووالده، الذي كان غاضبًا من الأشخاص الذين يصاحبهم وبرفقته وحثّه على تغيير نمط حياته، من أجل مستقبله".

بودكاست عرب 48

#شفاعمرو
#سلاح
#شرطة
#محاكم
#جنائيات
#لوائح اتهام

حوارات

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سيول وفيضانات إثر هطول أمطار غزيرة وتدفق للمياه في رهط
سيول وفيضانات إثر هطول أمطار غزيرة وتدفق للمياه في رهط

2022-12-26

اعتقال مشتبه بمحاولة قتل شقيقته من كفر قاسم
اعتقال مشتبه بمحاولة قتل شقيقته من كفر قاسم

2022-12-26

مصرع تامر رعد من قلنسوة في حادث طرق بأميركا
مصرع تامر رعد من قلنسوة في حادث طرق بأميركا

2022-12-26

الأكثر قراءة

حالة الطقس: بارد نهارا وماطر ليلا

حالة الطقس: بارد نهارا وماطر ليلا

2022-12-25
اعتقالات في الضفة واشتباكات قرب جنين

اعتقالات في الضفة واشتباكات قرب جنين

2022-12-25
استطلاع: وضع إسرائيل سيزداد سوءا عقب حكومة نتنياهو

استطلاع: وضع إسرائيل سيزداد سوءا عقب حكومة نتنياهو

2022-12-25
هدم ومصادرة ممتلكات في العراقيب

هدم ومصادرة ممتلكات في العراقيب

2022-12-25
انتحار 14 جنديا إسرائيليا خلال 2022

انتحار 14 جنديا إسرائيليا خلال 2022

2022-12-25