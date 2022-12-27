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اتهام ثلاثة أشخاص بمحاولة قتل آخر في كفر ياسيف

تاريخ النشر: 27/12/2022 - 12:32

اتهام ثلاثة أشخاص بمحاولة قتل آخر في كفر ياسيف
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام ضد ثلاثة أشخاص من منطقة الجليل، شمالي البلاد، نسبت إليهم محاولة قتل آخر في قرية كفر ياسيف، مؤخرا.

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال المتهمين الثلاثة لغاية الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية بحقهم.

وجاء في التفاصيل، أن لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم، نسبت لكل من إبراهيم حلف (32 عاما) من قرية بسمة طبعون، وسليم شقور (38 عاما) من قرية كسرى - كفر سميع، وفراس موسى (40 عاما) من قرية دير الأسد، تهمة محاولة قتل شخص يبلغ 46 عاما من دير الأسد داخل مطعم في كفر ياسيف، قبل نحو شهر.

ووفقا للائحة الاتهام، "حصل ذلك بعدما حدثت مشادات كلامية بينهم، إذ أخذ المتهمون سكينا من المطعم وحاولوا طعن الضحية حتى الموت، وعليه حاول الدفاع عن نفسه، لكنهم طرحوه أرضا واعتدوا عليه بالضرب المبرح، الأمر الذي تسبب له بجروح خطيرة نقل على إثرها للمستشفى، وعليه تمّ تمديد اعتقالهم حتى الانتهاء من الإجراءات القضائيّة ضدهم".

وكان شخص من دير الأسد قد أُصيب بجروح خطيرة، إثر تعرّضه للطعن في كفر ياسيف.

وأفاد طاقم طبيّ بأنه قدم العلاج لشخص بعد تعرضه للطعن بقرية كفر ياسيف، ووصفت إصابته بأنها خطيرة. وجرى نقله لغرفة العلاج المكثف في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا.

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#محاكم
#الجليل
#كفر ياسيف
#لوائح اتهام
#العنف والجريمة
#دير الأسد

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