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عرعرة: مصرع رجل نتيجة حريق

تاريخ النشر: 30/12/2022 - 10:51

عرعرة: مصرع رجل نتيجة حريق
من مكان الحريق
عرب ٤٨/ أمير بويرات
تحرير: عرب 48

لقي رجل مصرعه نتيجة حريق شب داخل حاوية متنقلة (كونتنير) في عرعرة المثلث، صباح اليوم الجمعة، فيما عملت طواقم الإنقاذ على تخليص الرجل من داخل الحاوية، وبعد تخليصه أتضح انه فارق الحياة بسبب الحروق.

وعلم مراسل "عرب ٤٨" أن ضحية الحريق هو محمد مرزوق (74 عاما) من سكان عرعرة، وهو والد لعشرة أبناء وبنات، بحسب عائلته.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الرجل كان نائما داخل الحاوية المتنقلة، ولأسباب لم تعرف حتى اللحظة اندلع حريق داخلها، وتوفي الرجل متأثرًا بجراحه البالغة.

وقال أحد أقارب الضحية إن هذه المرة الثانية التي يندلع بها حريق داخل الحاوية التي يقطن بها مرزوق، وفي المرة الأولى تعرض لاختناق وأصيب بجروح طفيفة.

من مكان الحريق

ويشار إلى أن مكان الحريق في المنطقة الجنوبية لعرعرة المثلث.

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#عرعرة
#حريق

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