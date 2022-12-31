العثور على المختطف من الضفة: اعتقال مشتبهين طالبوا عائلته بمئات آلاف الشواكل

اعتقلت الشرطة عددا كبيرا من المشتبهين بينهم ثلاثة من سكان مدينة أم الفحم، على خلفية ضلوعهم في خطف شخص من مدينة الخليل.

وادعت الشرطة في بيان لها، أنها تلقت بلاغا قبل أربعة أيام من شخص من الضفة حول تعرض والده للخطف في منطقة "روش هعاين" على خلفية نزاع تجاري بين مقاولين.

وجاء في التفاصيل، أن المشتبه بهم طالبوا عائلة المختطف بدفع فدية قدرت بمئات آلاف الشواكل؛ وفقا للشرطة.

وكانت الشرطة قد اعتقلت بعد تلقيها البلاغ، 3 مشتبهين من سكان أم الفحم كما تحرزت على مركباتهم التي استخدموها في حادث الخطف، وفيما بعد مددت المحكمة اعتقالهم على ذمة التحقيق.

وأضيف أنه مع تقديم مجرى التحقيق، اعتقلت الشرطة واستجوبت عددا كبيرا من المشتبهين حتى الوصول إلى الضالعين في الحادثة، وفي أعقاب ذلك جرى العثور على الشخص المختطف وجرى اقتياده إلى مركز الشرطة إلى جانب اعتقال المشتبهين الضالعين في اختطافه وتقديمهم للمحاكمة؛ حسب ما ورد في بيان الشرطة.