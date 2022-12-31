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عام ميلادي جديد 2023.. كل عام وأنتم بخير

تاريخ النشر: 31/12/2022 - 21:06

عام ميلادي جديد 2023.. كل عام وأنتم بخير
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تهنئ أسرة "عرب 48" عموم شعبنا الفلسطيني والأمة العربية جمعاء بمناسبة العام الميلادي الجديد 2023، آملين أن يكون عاما مليئا بالخير والطمأنينة، وأن تكون أوطاننا سالمة وآمنة بعيدا عن الطغاة، وشعبنا الفلسطيني محررا من الاحتلال.

كل عام وأنتم بكل خير.

بودكاست عرب 48

#عام 2023
#كل عام وأنتم بخير
#عام ميلادي جديد
#رأس السنة الميلادية

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