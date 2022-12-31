عام ميلادي جديد 2023.. كل عام وأنتم بخير

تهنئ أسرة "عرب 48" عموم شعبنا الفلسطيني والأمة العربية جمعاء بمناسبة العام الميلادي الجديد 2023، آملين أن يكون عاما مليئا بالخير والطمأنينة، وأن تكون أوطاننا سالمة وآمنة بعيدا عن الطغاة، وشعبنا الفلسطيني محررا من الاحتلال.

كل عام وأنتم بكل خير.