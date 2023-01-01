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بدءا من اليوم: مخالفة لمن يتجاوز الشارة الضوئية باللون البرتقالي

تاريخ النشر: 01/01/2023 - 10:35

بدءا من اليوم: مخالفة لمن يتجاوز الشارة الضوئية باللون البرتقالي
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تباشر الشرطة الإسرائيلية، بدءا من اليوم 1 كانون الثاني/ يناير 2023، بالتشديد وزيادة إنفاذ القانون في مفارق البلاد، إذ ستحرر مخالفات لسائقي المركبات الذين يتجاوزون الشارات الضوئية باللون البرتقالي.

ووفقا للشرطة فإن القرار جاء في إطار سياسة إدارة المرور للقضاء على ظاهرة العبور عند الإشارة الحمراء.

وادعت الشرطة أن العديد من السائقين يتعاملون مع الضوء البرتقالي المتقطع على أنه أخضر، وأكدت أن تجاوز الضوء البرتقالي ينطوي على خطر حقيقي.

وسيتم وضع أفراد من الشرطة ميدانيا، وزيادة أعدادهم، ووضع معدات إلكترونية من أجل المراقبة وتحرير مخالفات لسائقي المركبات الذين يتجاوزون الشارات الضوئية باللون البرتقالي.

وبحسب الشرطة فإنها ستحارب ظاهرة "سرقة شارات المرور"، حيث يعرّض السائقون حياتهم وحياة مستخدمي الطريق الآخرين للخطر.

وحذرت الشرطة من أن مخالفة الضوء الأحمر هي من أكثر الجرائم انتشارا لوقوع الحوادث الخطيرة على وجه الخصوص.

ووفقا للمعطيات والإحصاءات المتوفرة فإنه الشرطة سجلت أكثر من 38 ألف مخالفة في حوادث طرق وقعت في مفارق البلاد، بسبب مخالفة الشارة الضوئية، في العام 2021، إذ وقعت 1404 حوادث طرق لقي بسببها 19 شخصا مصارعهم.

وفي العام 2022 ازدادت حوادث طرق التي وقعت في مفارق البلاد، بسبب مخالفة الشارة الضوئية، حيث الشرطة سجلت أكثر من 39 ألف مخالفة في 1898 حادث طرق، وبلغ عدد الذين لقوا مصارعهم فيها بسبب عدم الانصياع للشارة الضوئية 24 شخصا.

بودكاست عرب 48

#الشرطة
#شارات ضوئية
#قوانين السير
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