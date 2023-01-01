عسفيا: 4 إصابات بينها خطيرة جراء حادث طرق ذاتي

أصيب أربعة أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة فجر اليوم الأحد، في حادث طرق ذاتي وقع في بلدة عسفيا في منطقة الكرمل.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق في عسفيا، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية إلى 3 أشخاص نقلوا بحالة وصفت بين المتوسطة والخطيرة إلى المستشفى للعلاج.

واستعانت طواقم الإسعاف بطواقم سلطة الإطفاء والإنقاذ لتخليص الشاب الرابع الذي كان عالقا داخل المركبة، حيث نقل إلى بحالة خطيرة إلى المستشفى في حيفا للعلاج، علما أن إصابات الجرحى في الرأس والأطراف العليا.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، ودلت المعلومات الأولية أن الحديث يدور عن حادث طرق ذاتي دون تحديد أسباب الحادث.

يذكر أن 348 شخصا من البلاد بينهم 112 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع خلال العام 2022.

ويستدل من المعطيات أن 105 أشخاص بينهم 20 عربيا لقوا مصارعهم دهسا، فيما لقي 77 شخصا بينهم 35 عربيا مصارعهم في حوادث دراجات نارية في العام 2022.

وطرأ انخفاض بـ14 ضحية مقارنة بالعام السابق، حيث لقي 362 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق بالعام 2021.

وتبين من المعطيات أن 96 شخصا لقوا مصارعهم دهسا في العام 2021، مقارنة بـ82 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث الدهس في العام 2020، و89 في العام 2019.

ولقي 85 شخصا مصارعهم في حوادث دراجات نارية عام 2021، فيما لقي 68 شخصا مصارعهم في حوادث دراجات نارية عام 2020، و65 ضحية في العام 2019.