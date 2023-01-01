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مجلس إكسال المحلي يصدق على الميزانية العامة

تاريخ النشر: 01/01/2023 - 08:38

مجلس إكسال المحلي يصدق على الميزانية العامة
من جلسة مجلس إكسال (إعلام المجلس)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أقر المجلس المحلي في قرية إكسال ميزانية العام 2022 وقدرها 100 مليون شيكل بزيادة 3 ملايين شيكل عن السنة الماضية.

وأدار الجلسة المفتوحة، والتي عقدت مساء يوم الخميس الماضي، رئيس المجلس المحلي عمر يونس دراوشة، وشارك فيها أعضاء المجلس المحلي بالإضافة لموظفين من المجلس، في قاعة الجلسات ب بناية المجلس المحلي، حيث صوت أعضاء المجلس المحلي بالإجماع مع إقرار الميزانية.

واستعرض رئيس المجلس المحلي بنود الميزانية أمام الأعضاء، ثم قدم مدير شعبة الأموال، لؤي شلبي، شرحا عن البنود المهمة في الميزانية من مدخولات ومصروفات. وبعدها أتيح المجال للأعضاء لطرح أسئلتهم حول الميزانية وبنودها.

وكانت الحصة الأكبر من الميزانية من نصيب التربية والتعليم، حيث بلغت ما يقارب 50% من مجمل الميزانية، أما ميزانية قسم الرفاه الاجتماعي فقد بلغت ما يقارب 15% من مجمل الميزانية.

وقال رئيس مجلس إكسال المحلي بعد المصادقة على الميزانية إنه "بداية أشكر أعضاء المجلس المحلي على منحهم ثقتهم لإدارة المجلس المحلي، وعلى دورهم المسؤول في المصادقة على ميزانية هذا العام، ونسأل الله أن نكون عند حسن الظن في تقديم أفضل الخدمات والإنجازات والمشاريع التطويرية والاستمرار قدما بكافة المجالات لننهض بقريتنا إكسال. وأشكر موظفي المجلس المحلي الذين تجندوا من أجل المساعدة في جباية ضريبة المسقفات (الأرنونا)، والأهالي على تجاوبهم معنا".

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#إكسال
#سلطات محلية
#عمر دراوشة
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#مجلس إكسال

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