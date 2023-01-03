أربعون مصابا في حادث طرق قرب مفرق اللطرون

أصيب أربعون شخصا، بينهم أطفال في العاشرة من أعمارهم، وأهاليهم ومعلمين وسائقي حافلة وشاحنة في حادث طرق وقع بين حافلة ركاب وشاحنة اليوم، الثلاثاء، على شارع "1" قرب مفرق اللطرون.

وقدمت طواقم طبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، بينهم طفلة (10 أعوام) بحالة خطيرة، ووصفت 39 إصابة بالطفيفة.

ونقل المصابون بسيارات الإسعاف إلى مشافي "شمير - أساف هروفيه" و"شعريه تسيدك" و"هداسا عين كارم" في مدينة القدس لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.