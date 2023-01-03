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إصابة خطيرة لعابرة سبيل دهستها حافلة في حيفا

تاريخ النشر: 03/01/2023 - 11:03

إصابة خطيرة لعابرة سبيل دهستها حافلة في حيفا
من مكان الحادث في حيفا، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيبت عابرة سبيل (60 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة مع إصابة بالرأس في حادث دهس من قبل حافلة في شارع "هحلوتس" بحيفا، صباح اليوم الثلاثاء.

وقدمت طواقم طبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابة، ونقلتها إلى مستشفى "رمبام" في المدينة لاستكمال العلاج.

وقال مسعف من "نجمة داود الحمراء" إنه "عند وصولنا للمكان وجدنا المصابة بحالة خطيرة إثر تعرضها للدهس من قبل حافلة، وعليه قدمنا لها العلاجات الأولية وأحيلت بعدها إلى المستشفى".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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#حيفا
#حوادث الدهس
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#مركبات
#حافلات

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