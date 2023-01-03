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تسريح المشتبهين بالتسبب بوفاة سائدة كسابري

تاريخ النشر: 03/01/2023 - 15:44

تسريح المشتبهين بالتسبب بوفاة سائدة كسابري
توضيحية (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أطلقت الشرطة، اليوم الثلاثاء، سراح المرأة والرجل اللذين اعتقلا للاشتباه في تورطهما بالتسبب بوفاة سائدة كسابري من عكا، مساء أول من أمس الأحد، في نهاريا، بعد العثور عليها وقد فارقت الحياة في حديقة عامة في بالمدينة.

ووفقا للشرطة، اليوم، فإنه بعد تلقي المعلومات الأولية من معهد الطب العدلي في أبو كبير تقرر إطلاق سراح الرجل (55 عاما) من قرية نحف والمرأة (50 عاما) من عكا بشروط مقيدة، والتحقيق في ملابسات الوفاة مستمر.

وصرح المحامي زوهر أربيل والمحامي مجيد حجازي والمحامي ماهر تلحمي أنه قلنا منذ البداية إن ما حدث ليس جريمة قتل، بل وفاة طبيعية، وإن من اتصل بمركز الاستعلامات في مؤسسة "نجمة داود الحمراء" والشرطة هي المرأة التي تلقت تعليمات هاتفية من نجمة داود الحمراء حول كيفية إجراء الإنعاش، وبقيت المرأة والرجل في المكان حتى وصول الإسعاف والشرطة.

وأكد المحامون أن الشرطة تسرعت في عملية الاعتقال وفي بيانها الذي نشرته عقب ذلك.

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