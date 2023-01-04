إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية في حادث طرق قرب تل أبيب

أصيب شخص (40 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة من جراء تعرضه لحادث طرق بين مركبتين ودراجة نارية على شارع 461 قرب تل أبيب، اليوم الأربعاء.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لسائق الدراجة النارية حيث عانى جروحا خطيرة وغير مستقرة، بينما وصفت حالة مصابين آخرين بالطفيفة.

وقال مضمدان من المكان، إن "سائقي المركبتين كانا بحالة طفيفة، فيما كان سائق الدراجة النارية بمسافة تبعد عشرات الأمتار عن مكان الحادث وهو يعاني من جروح خطيرة، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ووقف النزيف في المكان".

وباشرت الشرطة تنظيم حركة السير في المكان والتحقيق في حيثيات الحادث.

ومما يذكر أن 348 شخصا من البلاد بينهم 112 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في العام 2022.

ويستدل من المعطيات أن 105 أشخاص بينهم 20 عربيا لقوا مصارعهم دهسا، فيما لقي 77 شخصا بينهم 35 عربيا مصارعهم في حوادث دراجات نارية في العام 2022.