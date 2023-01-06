مسجد السكسك في يافا: الشرطة تعتزم تصعيد إجراءاتها بشأن الأذان

تعتزم شرطة تل أبيب تصعيد الإجراءات العملية ضد صوت الأذان في مسجد السكسك في مدينة يافا، والذي يقع في حي الدرهلي/ العتق التاريخي، في محاولة لطمس معالمه الإسلامية والعربية، وسط سخط الأهالي.

وكشفت الشرطة عن نيّتها التصعيد خلال جلسة عقدت في محطة شرطة يافا، أمس الخميس، وجمعت بين قيادة الشرطة ومندوبين من البلدية، ووفق المعلومات التي وصلت لعضو البلدية، عبد أبو شحادة، من مصدر شارك في الجلسة، فإن الشرطة تنوي القيام بخطوات عملية تجاه صوت الأذان بادعاء أنه "يزعج" سكان الحي.

وتدعي بلدية تل أبيب أنها تتلقى مئات الشكاوى أسبوعيا من قِبل سكان في حي السكسك في يافا، بادعاء أن صوت الأذان عالٍ، ويسبب إزعاجا لسكان الحي، وعليه فإن الشرطة سوف تتدخل لتتخذ خطوات عملية لم تعلنها بعد.

"إعلان حرب" على مسجد السكسك

وعَدّ نشطاء من مدينة يافا أن هذا القرار هو "إعلان حرب" على مسجد السكسك بشكل خاص، وعلى المقدسات العربية الإسلامية في المدينة، مشيرين إلى أن هذا القرار لن يمرّ، وسيشعل الشارع في يافا.

وقال عضو البلدية عبد ابو شحادة لــ"عرب 48" إن "جلسةً عُقدت يوم أمس في شرطة يافا جمعت بين مندوبين من بلدية تل أبيب بخصوص الأذان في مسجد السكسك، بعد شكاوى كثيرة من قبل سكان في الحي"، بحسب مزاعم البلدية.

وأضاف أبو شحادة: "باعتقادي، سيكون هناك تصعيد من قِبل الشرطة في تل أبيب ويافا بخصوص الأذان في مسجد السكسك، فقد فهمت أن الشرطة تواصلت مع قيادات في المسجد خلال جولة أجرتها في الحي، بالقرب من المسجد، بخصوص الأذان".

وتابع: "وصلتني معلومات من مصدر في الجلسة، أن الشرطة سوف تقوم بإجراءات عملية وفق الوسائل المتاحة لها ضد الأذان في المسجد، وهذه الإجراءات يمكنها أن تبدأ بتحرير المخالفات، وإرسال تقارير ضد صوت الأذان، وعليه يمكنهم تهديد مسؤول المسجد إذا لم يقم بخفض صوت الأذان، فسوف يصعّدون".

وبشأن التصعيد المحتمل من قِبل الشرطة، قال أبو شحادة: "في حال أرادت الشرطة التصعيد، يسمح لها القانون تفكيك سماعات المسجد ومصادرتها، أو مصادرة أجهزة تشغيل الصوت".

وختم أبو شحادة كلامه بالقول: "إذا بدأت الشرطة بخطوات عملية ضد المسجد، فلن يكون مجال للصمت في الشارع، وهذه الخطوات بإمكانها إشعال الأجواء في المدينة".