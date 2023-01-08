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إصابة خطيرة خلال شجار في رهط

تاريخ النشر: 08/01/2023 - 20:51

إصابة خطيرة خلال شجار في رهط
توضيحية (من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب شخص بجراح خطيرة، مساء اليوم، الأحد، إثر تعرضه للدهس المتعمد، خلال "شجار عائلي" اندلع في مدينة رهط، في منطقة النقب.

وادعت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أن الشجار نشب في حي رقم 26 في رهط، بسبب خلاف عائلي، دهس خلاله أحد المتورطين شخصا آخر وأصابه بجروح "خطيرة".

وأفادت مصادر طبية بأن المصاب في الخمسينات من عمره، ونقل إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية له وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابة الرأس، موضحة أن حالته "خطيرة ومستقرة".

وبحسب الشرطة، فإن تحقيقا أوليا أظهر أن شخصا دهس آخر في رهط الأمر الذي أسفر عن نشوب شجار عائلي على نطاق واسع، سرعان ما خمد.

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#النقب
#الحي رقم 26
#شجار عائلي

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