إصابة خطيرة لشاب دهسا قرب تل عراد

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة، صباح اليوم الأربعاء، في حادث دهس من قبل سيارة على شارع 80 بالقرب من قرية تل عراد مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وقدمت طواقم طبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب في المكان، ونقلته بواسطة سيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

وأفاد الطاقم الطبي بأن المصاب يعاني إصابة بالغة في منطقة الرأس.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 11 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، لقي 348 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 112 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.