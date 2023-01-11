عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة خطيرة لشاب دهسا قرب تل عراد

تاريخ النشر: 11/01/2023 - 09:19

إصابة خطيرة لشاب دهسا قرب تل عراد
توضيحية (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة، صباح اليوم الأربعاء، في حادث دهس من قبل سيارة على شارع 80 بالقرب من قرية تل عراد مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وقدمت طواقم طبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب في المكان، ونقلته بواسطة سيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

وأفاد الطاقم الطبي بأن المصاب يعاني إصابة بالغة في منطقة الرأس.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 11 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، لقي 348 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 112 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#تل عراد
#النقب
#حوادث الدهس
#شوارع
#سيارات
#إصابات
#حوادث الطرق

حوارات

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المحكمة تصدر قرارها اليوم ضد قاتل الفنان شفيق كبها
المحكمة تصدر قرارها اليوم ضد قاتل الفنان شفيق كبها

2023-01-11

إضراب حتى إشعار آخر في ابتدائية مصمص
إضراب حتى إشعار آخر في ابتدائية مصمص

2023-01-11

مجلس كفر قرع المحلي يصدق على ميزانية العام 2023
مجلس كفر قرع المحلي يصدق على ميزانية العام 2023

2023-01-11

الأكثر قراءة

الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على تمديد قانون الأبارتهايد

الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على تمديد قانون الأبارتهايد

2023-01-10
إسرائيل تستقدم عمالا من الصين على حساب الفلسطينيين

إسرائيل تستقدم عمالا من الصين على حساب الفلسطينيين

2023-01-10
المحكمة المركزية في الناصرة ترجئ إصدار قرارها باستئناف أسرى نفق الحرية لشباط

المحكمة المركزية في الناصرة ترجئ إصدار قرارها باستئناف أسرى نفق الحرية لشباط

2023-01-10
حالة الطقس: غائم وبارد

حالة الطقس: غائم وبارد

2023-01-10
الحبس 5 أعوام ونصف لامرأة وابنتها إثر إدانتهما بالتنكيل بأطفال في حضانة بالجليل

الحبس 5 أعوام ونصف لامرأة وابنتها إثر إدانتهما بالتنكيل بأطفال في حضانة بالجليل

2023-01-10