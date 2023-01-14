عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. أخبار محلية

الثلوج تتساقط بكثافة على جبل الشيخ

تاريخ النشر: 14/01/2023 - 16:28

الثلوج تتساقط بكثافة على جبل الشيخ
من جبل الشيخ، اليوم (تصوير إدارة المنتجع)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

استقطب جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري اليوم، السبت، أعدادا كبيرة من الزوار مع تساقط الثلوج في المنطقة والتي من المتوقع أن تتواصل لغاية يوم غد، الأحد.

وتتساقط الثلوج على قمة جبل الشيخ في ظل حالة الطقس الباردة والماطرة التي تسود البلاد.

وأفادت إدارة المنتجع، بأن الثلوج تساقطت وتراكمت في الجزء السفلي إذ بلغت درجة الحرارة فيه 0 درجة مئوية، فيما بلغت درجة الحرارة في الجزء العلوي -2 درجة مئوية حيث تراكمت الثلوج فيه بنحو 10 سم.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتواصل تساقط الثلوج اليوم وغدا، فيما أعلنت بأن الدخول مجاني أمام الزوار.

وحذرت إدارة المنتجع الزوار من الثلوج المتراكمة على الشوارع المؤدية إلى جبل الشيخ، وأعلنت لاحقا عن إغلاق المكان أمام دخول المركبات، ودعت إلى عدم زيارة المنطقة بفعل التساقط الكثيف للثلوج.

بودكاست عرب 48

#جبل الشيخ
#ثلوج
#هضبة الجولان

حوارات

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بلدية أم الفحم تعقد جلسة طارئة إثر الاعتداء على مقبرة اللجون
بلدية أم الفحم تعقد جلسة طارئة إثر الاعتداء على مقبرة اللجون

2023-01-15

حالة الطقس: غائم وأمطار محتملة
حالة الطقس: غائم وأمطار محتملة

2023-01-15

مقابلة | خطة إضعاف جهاز القضاء: "تمرد سياسي على كل ما هو قانوني ودستوري"
مقابلة | خطة إضعاف جهاز القضاء: "تمرد سياسي على كل ما هو قانوني ودستوري"

2023-01-14

الأكثر قراءة

منطقة حيفا: مقتل شخص إثر تعرضه لجريمة طعن وإصابة آخر

منطقة حيفا: مقتل شخص إثر تعرضه لجريمة طعن وإصابة آخر

2023-01-14
حالة الطقس: جو بارد وماطر في أنحاء البلاد

حالة الطقس: جو بارد وماطر في أنحاء البلاد

2023-01-14
بايدن وكيشيدا يناقشان قضايا دولية وتعزيز العلاقات الثنائية

بايدن وكيشيدا يناقشان قضايا دولية وتعزيز العلاقات الثنائية

2023-01-14
حقيقة الجدل الإسرائيلي الداخلي

حقيقة الجدل الإسرائيلي الداخلي

2023-01-14
الاحتلال يخطر بهدم 5820 مبنى ومنشأة فلسطينية منذ 2015

الاحتلال يخطر بهدم 5820 مبنى ومنشأة فلسطينية منذ 2015

2023-01-14